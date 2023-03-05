Уткин констатировал чемпионство «Зенита»

Видеоблогер Василий Уткин после вчерашнего дня РПЛ не сомневается в победе «Зенита» в сезоне.

«Да, все ясно. «Зенит» – чемпион!» – написал Уткин.

Журналист поздравил «Зенит» с чемпионством-2022/23 еще прошлой весной.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 8-очковым отрывом.

Команда не остается без чемпионства с 2019 года.

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