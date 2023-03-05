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    Уткин констатировал чемпионство «Зенита»

    Видеоблогер Василий Уткин после вчерашнего дня РПЛ не сомневается в победе «Зенита» в сезоне.

    «Да, все ясно. «Зенит» – чемпион!» – написал Уткин.

    • Журналист поздравил «Зенит» с чемпионством-2022/23 еще прошлой весной.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 8-очковым отрывом.
    • Команда не остается без чемпионства с 2019 года.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    05.03.2023 08:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +17576

      NewLife 5 марта, 12:44

      Чемпионство синита - это такой же фальшак, как и включение шума на трибунах, когда мало болельщиков. Все, что касается синита и рфс пропитано обманом.

      2
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      Рейтинг: +758

      rac531 > NewLife 5 марта, 12:55

      А, что в РФ не фальшак?)))

      1
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      Рейтинг: +12418

      Вомбат > rac531 5 марта, 13:33

      Спартак. Он в одиночку бьется с фальшаками наподобие Дон-Кихота воюющего с фальшивыми великанами, которые на самом деле мельницы. В это свято верит вся красно-белая секта поголовно. И тут как всегда уместо вспомнить о том, что самое ненавистное не только для сектантов, но и для большинства россиян вообще - неприглядная правда.

      2
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      Рейтинг: +758

      rac531 > Вомбат 5 марта, 15:08

      И в чем же она?))))
      В том, что сейчас по указанию ДЮКОВА тащут Динамо на медали, отменив два гола Крыльев в ворота этих сиволапых дармоедов?
      Видимо, сейчас это модный тренд отменять голы))))
      Вот она правда)))
      А самый правдивый - это Коношенко))))

      1
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      Рейтинг: +10

      shamrib 5 марта, 10:52

      Если делаете ставки >> pro100stavka.ru

      0
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      Рейтинг: +26

      Solyh-1963 5 марта, 09:51

      А не придеться потом газету кушать?

      0
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      Рейтинг: +1429

      ScarlettOgusania > Solyh-1963 5 марта, 10:03

      не придется, Алёша столько бабла отвалил для судей за вторую звезду - Бразилия может пятилетку жить припеваючи))

      3
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      Рейтинг: +12119

      BRO_football 5 марта, 09:36

      Кто бы мог подумать, что прямые конкуренты Зенита проиграют свои первые весенние матчи, а Зенит свой выиграет? Никогда такого не было и вот опять!

      5
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      Рейтинг: +758

      rac531 > BRO_football 5 марта, 10:08

      ))))))))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > BRO_football 5 марта, 10:52

      ну как проиграют, Спартак вчера выиграл, просто судья забыл зачем он на поле.

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь > FCSpartakM 5 марта, 13:00

      С победой вас, альтернативно одаоенные!
      :)))

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      ...
      Рейтинг: +12418

      Вомбат > FCSpartakM 5 марта, 13:35

      Еще раз - футбол игра справедливая. Вчера от футбольной фортуны прилетела ответочка за судейский беспредел во втором кубковом матче с Локо и за украденную у Локо ничью в первом матче.

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      Рейтинг: +443

      FCSpartakM > Вомбат 5 марта, 15:20

      какую украденную ничью? Ты наркотики употребляешь. Если ты не умеешь отличать спорный эпизод от вопиющего случая, то лучше вообще ничего не писать, чтобы тебя идиотом не посчитали.

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      Рейтинг: +1058

      SuperNils 5 марта, 09:35

      Вот тормоз. Так все ещё перед началом чемпионата это знали.

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      Рейтинг: +449

      aldo conte 5 марта, 09:32

      Какой провидец! Прямо Нострадамус или Ванга. А он не предскажет, когда закончится СВО и мы вернемся в международный футбол?

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol 5 марта, 09:15

      Я первый, до Уткина, констатировал чемпионство Зенита и на 3 года вперед!

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > paracetamol 5 марта, 09:51

      Что, платеж прошел уже?

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      Рейтинг: +17913

      paracetamol > R_a_i_n 5 марта, 11:00

      Пришел, но маловато, жмоты на Бумбурдире сидат.

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