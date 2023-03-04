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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели

    Российский теннисист Даниил Медведев победил в финале турнира в Дубае соотечественника Андрея Рублева. Счет в партиях – 6:2, 6:2.

    Медведев выиграл третий турнир за три недели. Ранее он взял титул в Роттердаме и Дохе.

    • Рублев занимает 6-е место в мировом рейтинге, Медведев – 7-е.
    • Медведев ранее был 1-м в мире.
    • В полуфинале турнира в Дубае Медведев победил 1-ю ракетку мира Новака Джоковича.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.03.2023 19:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1954

      Romio-xxx 4 марта, 19:56

      Ну сейчас и рейтинг у него поднимется!Красавчик!!!

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