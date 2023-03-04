Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели

Российский теннисист Даниил Медведев победил в финале турнира в Дубае соотечественника Андрея Рублева. Счет в партиях – 6:2, 6:2.

Медведев выиграл третий турнир за три недели. Ранее он взял титул в Роттердаме и Дохе.

Рублев занимает 6-е место в мировом рейтинге, Медведев – 7-е.

Медведев ранее был 1-м в мире.

В полуфинале турнира в Дубае Медведев победил 1-ю ракетку мира Новака Джоковича.

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