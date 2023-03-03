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    Рейтинг трансляции матча «Локомотив» – «Спартак» превзошел показатель игр «Ливерпуль» – «Реал» и «МЮ» – «Барселона»

    Первый матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1) стал на прошлой неделе самой популярной спортивной трансляцией на российском ТВ. Рейтинг на «Матч ТВ» составил 0,9.

    Эта игра превзошла такие матчи, как «Ливерпуль»«Реал» и «Манчестер Юнайтед»«Барселона».

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    Источник: Mediascope

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    03.03.2023 22:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 4 марта, 00:20

      Если бы ЛЧ было как и раньше в 19-45 никто бы ЭТО не смотрел бы

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      Рейтинг: +511

      эд100 > Skull_Boy 4 марта, 02:32

      эко тебя ностальгия скорёжила..., ещё что вытащишь старьёвщик из своего сундука?

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      Рейтинг: +1702

      22 raza chemp > Skull_Boy 4 марта, 07:48

      Я бы смотрел

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      Рейтинг: +5514

      Дядя Серёжа > 22 raza chemp 4 марта, 08:05

      Я вообще только наш футбол смотрю. Уже 60 лет. Включая пацанов на улице... правда их всё мекньше и меньше...

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