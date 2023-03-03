Рейтинг трансляции матча «Локомотив» – «Спартак» превзошел показатель игр «Ливерпуль» – «Реал» и «МЮ» – «Барселона»

Первый матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:1) стал на прошлой неделе самой популярной спортивной трансляцией на российском ТВ. Рейтинг на «Матч ТВ» составил 0,9.

Эта игра превзошла такие матчи, как «Ливерпуль» – «Реал» и «Манчестер Юнайтед» – «Барселона».

«Спартак» в 1/2 финала Пути РПЛ сыграет с «Уралом», а «Локомотив» в Пути регионов встретится с «Акроном».

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