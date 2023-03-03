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    Какой вы футболист?

    Саудовский клуб предложил Месси 94 миллиона в год

    «Аль-Иттихад» хочет летом подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

    Саудовский клуб готов платить игроку 94 миллиона долларов в год.

    Окружение 35-летнего аргентинца уже проинформировано о предложении от «Аль-Иттихада».

    • В конце июня Месси может стать свободным агентом.
    • В Саудовской Аравии играет Криштиану Роналду.

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    Источник: Marca

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    03.03.2023 14:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +302

      гууд 3 марта, 16:26

      94 ? Всего ? Минимум 100 лярдов в неделю! Такая легенда футбола должна минимум получать! И обязательно на завтра по 1 ЗМ вручать как положено!

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      Рейтинг: +20938

      derrik2000 3 марта, 15:17

      94 миллиона в год - это в какой валюте?
      Ладно. Думаю, что в хорошей.
      ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЮ: если Месси не согласится, пусть присылают такое же приглашение мне!
      Возьму потребительский кредит и на эти деньги куплю билет до Эр-Рияда.
      ))

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