Саудовский клуб предложил Месси 94 миллиона в год

94 ? Всего ? Минимум 100 лярдов в неделю! Такая легенда футбола должна минимум получать! И обязательно на завтра по 1 ЗМ вручать как положено!
«Аль-Иттихад» хочет летом подписать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
Саудовский клуб готов платить игроку 94 миллиона долларов в год.
Окружение 35-летнего аргентинца уже проинформировано о предложении от «Аль-Иттихада».
- В конце июня Месси может стать свободным агентом.
- В Саудовской Аравии играет Криштиану Роналду.
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