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    Какой вы футболист?

    Спартаковец Мартинс назвал любимое русское слово

    Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своем любимом русском слове.

    – Какое у тебя любимое русское слово?

    – Стараюсь быть дружелюбным и заинтересованным. Поэтому «как дела». Плохие слова лучше не использовать, но иногда без них не обойтись.

    • 26-летний люксембуржец стоит 4,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Мартинса 8 матчей, гол, 2 ассиста.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    03.03.2023 12:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 3 марта, 20:10

      Если задержишься в Спартаке Кристофер, научишься и языку. Лучше конечно научиться хорошим словам.

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      Рейтинг: +365

      Нуф-Нуф 3 марта, 13:32

      Мне нравится слово "Дезоксиацетальдегиддегидрогеназа".

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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 12:06

      По-русски, этот "талантливый футболист" знал всего три слова: Ваньюшка, баля-ляйка и ********-оу. В принципе, неплохие слова. Наши футболисты знают куда больше всяких слов. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З > ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 12:08

      Ваши точно знают больше слов.
      Мудаки , а как по португальски гы-гы-гы ?
      Пора уже учить.

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