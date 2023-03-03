Спартаковец Мартинс назвал любимое русское слово

Если задержишься в Спартаке Кристофер, научишься и языку. Лучше конечно научиться хорошим словам.
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своем любимом русском слове.
– Какое у тебя любимое русское слово?
– Стараюсь быть дружелюбным и заинтересованным. Поэтому «как дела». Плохие слова лучше не использовать, но иногда без них не обойтись.
- 26-летний люксембуржец стоит 4,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Мартинса 8 матчей, гол, 2 ассиста.
РПЛ возвращается! Смотрите все матчи бесплатно с бонусом в 17000 рублей!