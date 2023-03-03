Спартаковец Мартинс назвал любимое русское слово

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своем любимом русском слове.

– Какое у тебя любимое русское слово?

– Стараюсь быть дружелюбным и заинтересованным. Поэтому «как дела». Плохие слова лучше не использовать, но иногда без них не обойтись.

26-летний люксембуржец стоит 4,5 миллиона евро.

В сезоне РПЛ у Мартинса 8 матчей, гол, 2 ассиста.

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