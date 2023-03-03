Экс-тренер «Зенита» Сканавино объяснил неудачи клуба из Петербурга в еврокубках

Бывший тренер «Зенита» по физподготовке Андреа Сканавино объяснил, почему клуб из Петербурга неудачно выступал в еврокубках.

«Зенит» в любом случае часть российского футбола, у которого давно нет больших достижений ни на клубном уровне, ни на уровне сборных — если не считать всплеска имени Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира.

Так почему петербуржцы обязаны, скажем, выходить из группы Лиги чемпионов, где существует сумасшедшая конкуренция?

При этом замечу, что от сезона к сезону «Зенит» вносил коррективы в состав, так что к розыгрышу-2022/23 как раз мог случиться прорыв, но ведь ваши команды попали в изоляцию.

В данной ситуации мне жаль в первую очередь тех русских ребят, которые не могут выступать в Лиге чемпионов: для них это стало бы бесценным опытом», — сказал Сканавино.

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