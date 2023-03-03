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    «Зенит» представил новую форму от Wildberries

    «Зенит» показал фотографии новой формы.

    «Зенит» и Wildberries представляют новую игровую форму. Команда выйдет в ней на футбольное поле уже 4 марта!

    Петербург – город морской славы, чья история неразрывно связана с водной стихией: знаменитые реки и каналы, на берегах которых он был построен, создают его уникальный и узнаваемый во всем мире образ.

    Желание отдать дань уважения родному городу, в этом году отмечающему свой 320-й день рождения, легло в основу идеи новой игровой формы сине-бело-голубых. Именно поэтому лицевую сторону футболки украшает фрагмент карты Петербурга с извилистыми очертаниями Невы и других водных артерий, а узор с изображением волн на рукавах символизирует Финский залив и Ладожское озеро.

    Домашний комплект выполнен в традиционных сине-голубых цветах. Гостевой вариант, в светлых тонах, снабжен золотым воротом, ведь последние несколько лет шеи игроков «Зенита» неизменно украшают медали только высшего достоинства.

    Петербург, победы, сила Невы – это наша история! Надевая эту форму, мы чувствуем неразрывное единство с городом. Надевая эту форму, мы оказываемся в своей стихии.

    Все команды системы футбольного клуба «Зенит» будут выступать в новой форме от Wildberries на протяжении полутора сезонов – до конца кампании-2023/24», – сообщает пресс-служба клуба.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    03.03.2023 11:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1357

      Lilipyt 3 марта, 14:08

      WB представила но на WB ее нет) один китайский ширпотреб

      0
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      Рейтинг: +123

      Napaleon Banapart 3 марта, 12:00

      Заказали новую форму на Wildberries по промокоду с кешбеком..

      0
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      Рейтинг: +1137

      ПалкоВводецъ (returned) 3 марта, 11:58

      Форма блистательных чемпионов. Гыгыгы

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