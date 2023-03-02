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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Неймар предлагал секс втроем модели OnlyFans и ее сестре. Девушки отказали

    Модель OnlyFans Кейла Алвес рассказала про общение с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

    Бразильский футболист предлагал Кейле и ее сестре-близняшке заняться сексом втроем.

    «Знаете, что спросил Неймар? Может ли он заняться сексом с нами обеими. Он ошибся на наш счет», – заявила Алвес.

    Фото: Marca

    • 23-летняя модель ранее была волейболисткой.
    • В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

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    Источник: Marca

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    02.03.2023 22:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +133

      AlexanderFCSM 3 марта, 15:53

      Ну этот хоть предложил, а не насиловал)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Fialet 2 марта, 23:23

      Значит денег мало предложил.

      1
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      Рейтинг: +2470

      serglider > Fialet 3 марта, 17:03

      Скорее всего, Неймар им вообще ничего не предлагал в плане денег))) Так как даже за это, там то же могут привлечь к суду. Ну и зная его как редкого мудака, можно предположить, что он считает, что все телки должны в очередь становится, что бы переспать с ним))) Челу определенно огромные бабки снесли мозг напрочь!

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      Рейтинг: +912

      Таврида 2 марта, 23:21

      Правильно будет: ЗАЯВИЛ Алвес. С тюрьмы, грит, выйду, тогда пообщаемся...

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      Рейтинг: +4698

      Питерский князь 2 марта, 22:51

      Они ему ответили, дорогой, давай по старинке, вздрюч себе руку!
      :)))

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 2 марта, 22:19

      Этот дохлый хоть бы с одной справился, на двоих замахнулся

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      Рейтинг: +37

      JIEGEHDA > jek718875 2 марта, 23:56

      С каких пор тело решает?? Некоторые дохлые футболисты выносливее чем люди с идеальным телом . А если ты опредляешь по жирку , то и вовсе всё плохо )) тебе бы сходить , с рукой поболтать . Если у вас с ней разговор долгий , то это ваша проблема

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      Рейтинг: +2066

      jek718875 > JIEGEHDA 3 марта, 08:09

      Моя рука, то что надо рука, с тремя справится,проверено и не раз

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