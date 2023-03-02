Неймар предлагал секс втроем модели OnlyFans и ее сестре. Девушки отказали

Модель OnlyFans Кейла Алвес рассказала про общение с форвардом «ПСЖ» Неймаром.

Бразильский футболист предлагал Кейле и ее сестре-близняшке заняться сексом втроем.

«Знаете, что спросил Неймар? Может ли он заняться сексом с нами обеими. Он ошибся на наш счет», – заявила Алвес.

Фото: Marca

23-летняя модель ранее была волейболисткой.

В этом сезоне Неймар забил 17 голов и сделал 16 ассистов в 28 матчах.

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