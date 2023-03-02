«Никогда». В «Динамо» исключили подписание Дзюбы

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клубу не нужен нападающий Артем Дзюба.

– Дзюба заявил в интервью, что мог бы пойти в «Динамо». Вы рассматривали возможность его приобретения в зимнее трансферное окно?

– Никогда.

34-летний Дзюба подписал с «Локомотивом» контракт до конца сезона.

Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

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