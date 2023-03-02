Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Никогда». В «Динамо» исключили подписание Дзюбы

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клубу не нужен нападающий Артем Дзюба.

    – Дзюба заявил в интервью, что мог бы пойти в «Динамо». Вы рассматривали возможность его приобретения в зимнее трансферное окно?

    – Никогда.

    • 34-летний Дзюба подписал с «Локомотивом» контракт до конца сезона.
    • Он провел 2 матча против «Спартака» в Кубке России и не отметился голевыми действиями.

    Кто победит в Эль Класико? Получи бесплатный бонус в 17000 рублей и ставь на матч «Реала» с «Барсой»

    Новости по теме
    Дзюба ответил на просьбу Генича о личной встрече 6
    Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой 4
    Галактионов объяснил, почему Дзюба не сыграет с «Акроном»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2023 19:55
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2280

      kvm 3 марта, 10:10

      Шлюба чуть член не сломал от такого ответа...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2326

      моэм 3 марта, 08:39

      Вот вам КРАСНОРЕЧИВЫЙ ответ " СПЕЦИАЛИСТА " по футболу , кстати непосредственно влияющего на футбольную жизнь Динамо.....тупой болван !....любой футбольный человек выдал бы несколько оценок разных вариантов применения Дзюбы , особенно на фоне упадка результативности в голах и очках .....а этот просто тупой болван

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 2 марта, 21:54

      Это конечно не ответ.Для порядка надо назвать хотя бы причину такого отказа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 2 марта, 21:07

      Низачто!!! )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7892

      Беспонтий 2 марта, 20:28

      "– Никогда."))
      ну да ну да
      не для ментов пожива
      и сами только еле живы
      ну а с проблемным пассажиром
      придёт пи.*да

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Беспонтий 2 марта, 21:28

      Иногда что-то добротное даже выходит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7892

      Беспонтий > R_a_i_n 3 марта, 07:23

      молодчинка какой
      ну это когда ты своё пиво янтарной рыбкой закусываешь
      а не огурцами
      тщательней наблюдай

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Беспонтий 3 марта, 08:28

      Ты часто пишешь про пиво. Тебе не разрешают? Потому и грустные строки такие...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7892

      Беспонтий > R_a_i_n 3 марта, 09:25

      да просто знаю твои предпочтения

      и вообще витя тебе скучно стало?
      я же сказал говняться не буду только возвращайся
      какие проблемы у ребёнка опять?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19113

      Cleaner 2 марта, 20:28

      Динамо, никогда не говори никогда. А вот то, что Динамо никогда на будет чемпионом это почти наверняка.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3049

      fakeid 2 марта, 20:25

      теперь его только в медиалигу возьмут, а локо ещё 3 месяца с ним мучится)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11