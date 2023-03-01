Агент Лахтер назвал команды, которым «Спартак» может «надрать задницу» весной

Футбольный агент Деннис Лахтер поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в весенней части сезона РПЛ.

«В этом сезоне «Спартак» может надрать задницу только тем, кто идет ниже него. Или себе за какие-то косяки в первой части чемпионата.

«Зенит» не станет чемпионом, только если чемпионат не прекратится из-за какой-то нездоровой оказии. Для меня это очевидно», – сказал Лахтер.

«Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом»,

Москвичи не брали титул с 2017 года.

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