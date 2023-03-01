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    Какой вы футболист?

    Агент Лахтер назвал команды, которым «Спартак» может «надрать задницу» весной

    Футбольный агент Деннис Лахтер поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в весенней части сезона РПЛ.

    «В этом сезоне «Спартак» может надрать задницу только тем, кто идет ниже него. Или себе за какие-то косяки в первой части чемпионата.

    «Зенит» не станет чемпионом, только если чемпионат не прекратится из-за какой-то нездоровой оказии. Для меня это очевидно», – сказал Лахтер.

    • «Спартак» отстает от лидирующего «Зенита» на 6 очков.
    • В ближайшем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Уралом»,
    • Москвичи не брали титул с 2017 года.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    01.03.2023 07:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 1 марта, 15:15

      Чемпионат еще не завершен и выводы лучше делать по его окончании.

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      Рейтинг: +13597

      Алексей З 1 марта, 10:32

      Поживём увидим.
      Разве в Спартаке кто-то заявлял о чемпионстве ?
      Не надо всяких экспертов слушать , игра всё раставит по местам , кто чего заслуживает.
      На данный момент ИГРА команды радует, а это позволяет смотреть вперёд с оптимизмом.

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