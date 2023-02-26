Андрей Мостовой – о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Уже полгода назад знал. Хорошее усиление для сборной»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо. Бразильцы ранее стали гражданами РФ.

«Я уже полгода назад знал, что Малком и Клаудиньо получают российское гражданство. Увидел и увидел, я знал, что это будет, это было дело времени. Хотел бы в сборной России подкрепление в виде Малкома и Клаудиньо? Я в клубе от них устал, если еще и в сборной их видеть, то вообще.

Если серьезно, то хорошее усиление, просто пока не понимаю, зачем. Там посмотрим. Если где-то мы будем отбираться куда-то, когда нас допустят, тогда есть смысл. Также я думаю, что у них есть возможность попасть в основную сборную Бразилии в будущем, это талантливые ребята. Но это их решение, они будут думать, что с этим делать», – сказал Мостовой.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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