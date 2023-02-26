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  • Андрей Мостовой – о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Уже полгода назад знал. Хорошее усиление для сборной»

Андрей Мостовой – о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Уже полгода назад знал. Хорошее усиление для сборной»

26 февраля 2023, 20:11
8

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо. Бразильцы ранее стали гражданами РФ.

«Я уже полгода назад знал, что Малком и Клаудиньо получают российское гражданство. Увидел и увидел, я знал, что это будет, это было дело времени. Хотел бы в сборной России подкрепление в виде Малкома и Клаудиньо? Я в клубе от них устал, если еще и в сборной их видеть, то вообще.

Если серьезно, то хорошее усиление, просто пока не понимаю, зачем. Там посмотрим. Если где-то мы будем отбираться куда-то, когда нас допустят, тогда есть смысл. Также я думаю, что у них есть возможность попасть в основную сборную Бразилии в будущем, это талантливые ребята. Но это их решение, они будут думать, что с этим делать», – сказал Мостовой.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Малком Клаудиньо
Комментарии (8)
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Каратель помойников
1677431868
эти то не боятся бананов?
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serhio80
1677433111
А кто им за сборную даст играть? Клоуны питерские
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Иван Петров 1986
1677433625
Какая сборная? Кому она теперь нужна.
Ответить
Иван Петров 1986
1677433897
Теперь на всех стадионах, где играют б...ы , будут искать и изымать бананы.
Ответить
eugen-han
1677440552
Какое нахрен усиление? У нас свои гораздо лучше играют. Когда эту всю бразильскую шоблу Иван Сергеев просто оставил не у дел, то его позвали а зенит, где он сейчас спокойно играет и не отсвечивает и легионеры не выглядят такими клоунами, как это было прежде в противостоянии. Завышенная оценка этих футболистов среди якобы экспертного футбольного сообщества и медиа, но реальность на самом деле совсем другая.
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herherd
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Дядя Серёжа
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Может успеют к игре с Ираном, ах как важно для нашей сборной... "нашей"?
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