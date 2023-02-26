«Спартак» напомнил о дне рождения Старостина: «Человек, сделавший клуб самым популярным и титулованным в стране»

Пресс-служба «Спартака» не забыла напомнить болельщикам, что сегодня 121 год со дня рождения Николая Старостина – основателя клуба.

«Основатель «Спартака», придумавший клубу название и эмблему. Человек, сделавший «Спартак» самым популярной и титулованной командой в стране.

Спортсмен и вдохновитель. Отец, брат и дед.

Спасибо Вам за всe, Николай Петрович! Вечная память!» – написал клуб.

«Спартак» в прошлом году отметил 100-летие.

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