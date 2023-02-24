Кавазашвили объяснил, почему Малком и Клаудиньо решили стать гражданами России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Что касается Малкома и Клаудиньо, то государство посчитало нужным дать паспорт гражданам другой страны. Такие шаги всегда приветствуются, когда иностранцы хотят принять наше гражданство. Почему? Потому что они верят нашей стране, и довольны жизнью здесь, и это прекрасно», – сказал Кавазашвили.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.

Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».

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