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  • Кавазашвили объяснил, почему Малком и Клаудиньо решили стать гражданами России

Кавазашвили объяснил, почему Малком и Клаудиньо решили стать гражданами России

24 февраля 2023, 21:12

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на натурализацию игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Что касается Малкома и Клаудиньо, то государство посчитало нужным дать паспорт гражданам другой страны. Такие шаги всегда приветствуются, когда иностранцы хотят принять наше гражданство. Почему? Потому что они верят нашей стране, и довольны жизнью здесь, и это прекрасно», – сказал Кавазашвили.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • У Клаудиньо зимой были предложения от «Марселя» и «Палмейраса».

Важнейшие матчи в Кубке России. Кто выиграет турнир?

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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Клаудиньо Кавазашвили Анзор
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