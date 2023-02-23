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    Дзюба оценил шансы «Локомотива» не вылететь из РПЛ по итогам сезона

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о турнирном положении своей команды в чемпионате России.

    – Есть ли уверенность, что команда не вылетит?

    – Конечно. Это же «Локомотив» из Москвы. Мы другого варианта даже не рассматриваем.

    • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.02.2023 07:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 23 февраля, 12:09

      До сих пор вспоминаю остекненевшекуевшие глаза болельщиков Рубина , отправившихся в ФНЛ в на последних минутах, последнего матча сезона. Не зарекайся а работай на поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2025

      jek718875 23 февраля, 11:45

      А Рубин был из Казани, Торпедо из Москвы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +415

      FCSpartakM 23 февраля, 09:39

      Динамо тоже было из Москвы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +830

      АКМ-74У > FCSpartakM 23 февраля, 13:38

      и Спартак там был, мед, пиво пил

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