Дзюба оценил шансы «Локомотива» не вылететь из РПЛ по итогам сезона

До сих пор вспоминаю остекненевшекуевшие глаза болельщиков Рубина , отправившихся в ФНЛ в на последних минутах, последнего матча сезона. Не зарекайся а работай на поле.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о турнирном положении своей команды в чемпионате России.
– Есть ли уверенность, что команда не вылетит?
– Конечно. Это же «Локомотив» из Москвы. Мы другого варианта даже не рассматриваем.
- «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
- Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
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