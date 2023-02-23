Дзюба оценил шансы «Локомотива» не вылететь из РПЛ по итогам сезона

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о турнирном положении своей команды в чемпионате России.

– Есть ли уверенность, что команда не вылетит?

– Конечно. Это же «Локомотив» из Москвы. Мы другого варианта даже не рассматриваем.

«Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.

Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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