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    Фанаты оскорбляли Дзюбу по ходу матча «Локомотив» – «Спартак»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба подвергся оскорблениям по ходу кубкового матча против «Спартака» (0:1).

    В адрес игрока звучали оскорбительные речевки.

    • Это был официальный дебют Дзюбы за «Локомотив».
    • Игрок – воспитанник «Спартака».
    • Дзюба провел на поле весь матч.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2023 22:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2303

      моэм 23 февраля, 09:12

      Неудивительно ....футбольные болельщики никогда не отличались ни умом , ни воспитанием , ни культурой поведения .....а фанаты как правило и вовсе отмороженные на всю голову маргиналы .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 23 февраля, 08:08

      Бедняжка((((((((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля, 22:53

      Да, пока дрочить у него лучше получается, чем играть в футбол.

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      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka > serglider 22 февраля, 22:57

      Настоящие ценители подтверждают , что он всё делал качественно ?

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      Ответить
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 22 февраля, 23:02

      Поверим специалисту ! ))

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