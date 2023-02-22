Фанаты оскорбляли Дзюбу по ходу матча «Локомотив» – «Спартак»

Неудивительно ....футбольные болельщики никогда не отличались ни умом , ни воспитанием , ни культурой поведения .....а фанаты как правило и вовсе отмороженные на всю голову маргиналы .
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба подвергся оскорблениям по ходу кубкового матча против «Спартака» (0:1).
В адрес игрока звучали оскорбительные речевки.
- Это был официальный дебют Дзюбы за «Локомотив».
- Игрок – воспитанник «Спартака».
- Дзюба провел на поле весь матч.
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