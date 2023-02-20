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  • Новиков считает, что ЦСКА будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Новиков считает, что ЦСКА будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне РПЛ

20 февраля 2023, 00:10
7

Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков оценил перспективы московского клуба побороться за призовые места в этом сезоне РПЛ.

— Состав практически остался прежним, выделить можно только уход Гайча, наверное. Так что обойма не поменялась.

Будет интересно посмотреть на команду, в прошлом году были и провалы, но и хорошие матчи тоже мы наблюдали. Сборы завершаются, поэтому скоро мы все узнаем. Бороться за призовые места, конечно, ЦСКА будет.

— Если говорить о призовых местах, то вы допускаете и первое место?

— Если говорить о призовых местах, то нужно говорить и о первом, иначе можно даже на поле не выходить. У команды всегда должна быть высокая мотивация. Все будет зависеть от ЦСКА. Если они хорошо подготовятся, то все может произойти.

  • ЦСКА отстает от «Зенита» на 13 очков.
  • Отставание от топ-3 – 6 баллов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (7)
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ilichkadr
1676872158
Ну, и где у Новикова что "ЦСКА будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне"!? Опять бомбардир придумал.
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paracetamol
1676873241
ЦСКА отстает от «Зенита» на 13 очков, а отставать будет на 23. Вот бы в пердив вылететь с Локо за компанию. Пердив многих перевоспитывает!
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Нуф-Нуф
1676875143
Смешно.
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mamba9090909
1676876229
Заголовок не соответствует содержанию.))
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ААМ
1676876999
Смешон заголовок, смешон и комментарий
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