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    Новиков считает, что ЦСКА будет бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне РПЛ

    Экс-вратарь ЦСКА Валерий Новиков оценил перспективы московского клуба побороться за призовые места в этом сезоне РПЛ.

    — Состав практически остался прежним, выделить можно только уход Гайча, наверное. Так что обойма не поменялась.

    Будет интересно посмотреть на команду, в прошлом году были и провалы, но и хорошие матчи тоже мы наблюдали. Сборы завершаются, поэтому скоро мы все узнаем. Бороться за призовые места, конечно, ЦСКА будет.

    — Если говорить о призовых местах, то вы допускаете и первое место?

    — Если говорить о призовых местах, то нужно говорить и о первом, иначе можно даже на поле не выходить. У команды всегда должна быть высокая мотивация. Все будет зависеть от ЦСКА. Если они хорошо подготовятся, то все может произойти.

    • ЦСКА отстает от «Зенита» на 13 очков.
    • Отставание от топ-3 – 6 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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