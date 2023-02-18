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    Галицкий перед сезоном предполагал, что «Краснодар» финиширует в РПЛ выше «Спартака»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал о споре с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

    Перед сезоном они поспорили, кто финиширует в РПЛ выше: «Краснодар» или «Спартак». Краснодарец полагал, что его клуб окажется выше.

    • «Спартак» идет 2-м с 36 очками.
    • «Краснодар» занимает 8-ю строчку с 25 очками.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17043

      NewLife 1 час назад

      Аллозавр - это динозавр такой, видимо родственник.

      0
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      Рейтинг: +808

      БеZуМныЙ 1 час назад

      Так и будет Краснодар выше

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      Рейтинг: +4096

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Сезон ещё не закончился , а разница в очках не катастрофическая. Лично я перед началом сезона , тоже так думал, но Спартак осенний марафон чемпионата отыграл выше моих ожиданий, а Краснодар играл в детский футбол -"Бей беги". Турнир в Эмиратах ничего нового не показал. Спартак по всем показателям обошёл Краснодар.

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