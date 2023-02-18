Галицкий перед сезоном предполагал, что «Краснодар» финиширует в РПЛ выше «Спартака»

Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал о споре с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

Перед сезоном они поспорили, кто финиширует в РПЛ выше: «Краснодар» или «Спартак». Краснодарец полагал, что его клуб окажется выше.

«Спартак» идет 2-м с 36 очками.

«Краснодар» занимает 8-ю строчку с 25 очками.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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