Галицкий перед сезоном предполагал, что «Краснодар» финиширует в РПЛ выше «Спартака»

Аллозавр - это динозавр такой, видимо родственник.
Журналист «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров рассказал о споре с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.
Перед сезоном они поспорили, кто финиширует в РПЛ выше: «Краснодар» или «Спартак». Краснодарец полагал, что его клуб окажется выше.
- «Спартак» идет 2-м с 36 очками.
- «Краснодар» занимает 8-ю строчку с 25 очками.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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