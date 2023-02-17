Австралийских игроков 6-7 лет заставляют надевать на матчи радужные майки

В Австралии участников детских футбольных соревнований шести-семи лет заставляют надевать на игры радужные майки. Об этом пишет телеграм-канал «Р-Спорт» со ссылкой на Sky News Australia.

В этой акции участвуют и родители: они должны давать согласие на то чтобы их ребенок вышел на поле в ЛГБТ-символике.

Принудительный характер акции возмутил родителей.

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