Австралийских игроков 6-7 лет заставляют надевать на матчи радужные майки

Как тут говорит один местный - ржунимагу. Туда буржуйскому западу и дорога.
В Австралии участников детских футбольных соревнований шести-семи лет заставляют надевать на игры радужные майки. Об этом пишет телеграм-канал «Р-Спорт» со ссылкой на Sky News Australia.
В этой акции участвуют и родители: они должны давать согласие на то чтобы их ребенок вышел на поле в ЛГБТ-символике.
Принудительный характер акции возмутил родителей.
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