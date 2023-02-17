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    Австралийских игроков 6-7 лет заставляют надевать на матчи радужные майки

    В Австралии участников детских футбольных соревнований шести-семи лет заставляют надевать на игры радужные майки. Об этом пишет телеграм-канал «Р-Спорт» со ссылкой на Sky News Australia.

    В этой акции участвуют и родители: они должны давать согласие на то чтобы их ребенок вышел на поле в ЛГБТ-символике.

    Принудительный характер акции возмутил родителей.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    Сегодня, 21:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1124

      Fialet 56 минут назад

      Как тут говорит один местный - ржунимагу. Туда буржуйскому западу и дорога.

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      Рейтинг: +24

      dauzhhhhh 1 час назад

      родители: они должны давать согласие на то чтобы их ребенок вышел на поле в ЛГБТ-символике.=======Ну не дадут согласие и чо ?

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