«Вспомню это, когда буду умирать». Кокорин рассказал о своей благотворительности

Лучше бы ты себе операцию на мозге сделал и играл на детских площадках, вместо футбольных
Форвард «Ариса» Александр Кокорин в диалоге с подписчиком в социальной сети рассказал о своей благотворительной деятельности.
«Перед смертью будут вспоминать, как построил девять площадок в детских домах и как оплачивал операции детям», – написал Кокорин.
- Футболист на Кипре в аренде из «Фиорентины».
- В Италию игрок должен вернуться летом.
- Кокорин – участник ЧМ-2014.
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