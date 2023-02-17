«Вспомню это, когда буду умирать». Кокорин рассказал о своей благотворительности

Форвард «Ариса» Александр Кокорин в диалоге с подписчиком в социальной сети рассказал о своей благотворительной деятельности.

«Перед смертью будут вспоминать, как построил девять площадок в детских домах и как оплачивал операции детям», – написал Кокорин.

Футболист на Кипре в аренде из «Фиорентины».

В Италию игрок должен вернуться летом.

Кокорин – участник ЧМ-2014.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!