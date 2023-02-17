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    «Вспомню это, когда буду умирать». Кокорин рассказал о своей благотворительности

    Форвард «Ариса» Александр Кокорин в диалоге с подписчиком в социальной сети рассказал о своей благотворительной деятельности.

    «Перед смертью будут вспоминать, как построил девять площадок в детских домах и как оплачивал операции детям», – написал Кокорин.

    • Футболист на Кипре в аренде из «Фиорентины».
    • В Италию игрок должен вернуться летом.
    • Кокорин – участник ЧМ-2014.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1659

      vmonomah17 1 час назад

      Лучше бы ты себе операцию на мозге сделал и играл на детских площадках, вместо футбольных

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      Mr.Diplomat > vmonomah17 17 минут назад

      а сколько площадок Вы построили и сколько операций оплатили?

      1
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