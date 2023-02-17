«Зенит» поздравил «Газпром» с 30-летием

Сегодня, 17 февраля, компания «Газпром» отмечает 30-летний юбилей.

«Зенит» поздравил своего генерального спонсора.

«Петербургский футбольный клуб благодарит ПАО «Газпром» за неоценимую поддержку на протяжении многих лет, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», и стремление никогда не останавливаться на достигнутом, которое разделяет каждый игрок и болельщик сине-бело-голубых.

Мы не сомневаемся в том, что впереди нас ждут новые победы и завоевания! С днем рождения!» – говорится в публикации.

«Газпром» стал спонсором клуба в конце сезона-2005.

С тех пор «Зенит» выиграл 20 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА.

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