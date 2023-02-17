Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» поздравил «Газпром» с 30-летием

    Сегодня, 17 февраля, компания «Газпром» отмечает 30-летний юбилей.

    «Зенит» поздравил своего генерального спонсора.

    «Петербургский футбольный клуб благодарит ПАО «Газпром» за неоценимую поддержку на протяжении многих лет, без которой невозможно было бы представить современный «Зенит», и стремление никогда не останавливаться на достигнутом, которое разделяет каждый игрок и болельщик сине-бело-голубых.

    Мы не сомневаемся в том, что впереди нас ждут новые победы и завоевания! С днем рождения!» – говорится в публикации.

    • «Газпром» стал спонсором клуба в конце сезона-2005.
    • С тех пор «Зенит» выиграл 20 трофеев, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Радимов возмутился словами Заремы про «сальные волосы» Аленичева
    Кавазашвили сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне. Это не «Зенит»
    Стало известно, когда Малком и Клаудиньо получат российские паспорта
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1929

      jek718875 45 минут назад

      Сегодня Сепахан поздравил Газпром с праздником

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11