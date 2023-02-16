ЦСКА помог пострадавшим от землетрясения в Турции

ЦСКА сообщил об отправке в Турцию гуманитарной помощи.

Она предназначена пострадавшим от разрушительного землетрясения.

«В этом году впервые за долгое время сборы нашей команды проводятся в Турции. Мы очень благодарны этой стране и еe жителям за гостеприимство; за то, что вот уже 24-й день нам помогают с решением любых вопросов.

К огромному несчастью, 6 февраля здесь произошла чудовищная трагедия. Из-за страшного землетрясения в Турции погибшими числятся уже более 36 тысяч человек, но еще более 100 тысяч пострадали и нуждаются в помощи.

Находясь здесь, мы не могли остаться в стороне от произошедшего и сегодня отправили гуманитарную помощь пострадавшим.

На собранную тренерским штабом, игроками и персоналом сумму были закуплены предметы первой необходимости и продовольственные товары, которые в ближайшее время будут доставлены в наиболее пострадавшие районы», – говорится в заявлении ЦСКА.

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