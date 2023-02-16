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ЦСКА помог пострадавшим от землетрясения в Турции

16 февраля 2023, 21:40
3

ЦСКА сообщил об отправке в Турцию гуманитарной помощи.

Она предназначена пострадавшим от разрушительного землетрясения.

«В этом году впервые за долгое время сборы нашей команды проводятся в Турции. Мы очень благодарны этой стране и еe жителям за гостеприимство; за то, что вот уже 24-й день нам помогают с решением любых вопросов.

К огромному несчастью, 6 февраля здесь произошла чудовищная трагедия. Из-за страшного землетрясения в Турции погибшими числятся уже более 36 тысяч человек, но еще более 100 тысяч пострадали и нуждаются в помощи.

Находясь здесь, мы не могли остаться в стороне от произошедшего и сегодня отправили гуманитарную помощь пострадавшим.

На собранную тренерским штабом, игроками и персоналом сумму были закуплены предметы первой необходимости и продовольственные товары, которые в ближайшее время будут доставлены в наиболее пострадавшие районы», – говорится в заявлении ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (3)
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Dr.Metal
1676578803
Все это похвально, но вот турки помогают Украине с оружием против нас и наших парней. Те ещё проститутки
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Таврида
1676606381
Нах туркам помогать, в Сирии тоже трухануло и "международное сообщество" не торопится с гуманитарной помощью.
Ответить
ZAITZEFF2011
1676609271
Своим помогать не пробовали или у ЦСКА свои в Турции?
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