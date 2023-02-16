«Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед»

Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот привлек внимание «Реала».

Мадридский клуб окончательно отказался от кандидатуры Жоау Канселу и теперь изучает возможность подписания 23-летнего футболиста.

«Реал» может сделать предложение по португальцу ближайшим летом или подождать до 2024 года, когда тот станет свободным агентом.

Рыночная стоимость Далота – 32 миллиона евро.

В этом сезоне фулбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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