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    «Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед»

    Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот привлек внимание «Реала».

    Мадридский клуб окончательно отказался от кандидатуры Жоау Канселу и теперь изучает возможность подписания 23-летнего футболиста.

    «Реал» может сделать предложение по португальцу ближайшим летом или подождать до 2024 года, когда тот станет свободным агентом.

    • Рыночная стоимость Далота – 32 миллиона евро.
    • В этом сезоне фулбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1281

      САНЁК17 18 минут назад

      Берите Каземиро обратно,лучше чем Далота

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