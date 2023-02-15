ЦСКА живет в одном отеле со Стэйтемом и Гаем Ричи

ЦСКА проводит в сбор в Турции. В одном отеле с командой живут американские кинодеятели Джейсон Стэйтем и Гай Ричи.

«Снимают фильм. Может, и игроков ЦСКА захватят в кино?» – написал источник.

На этой неделе сбор ЦСКА закончится.

23 февраля команда проведет 1-й матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Краснодара».

ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

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