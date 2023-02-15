ЦСКА живет в одном отеле со Стэйтемом и Гаем Ричи

ЦСКА проводит в сбор в Турции. В одном отеле с командой живут американские кинодеятели Джейсон Стэйтем и Гай Ричи.
«Снимают фильм. Может, и игроков ЦСКА захватят в кино?» – написал источник.
- На этой неделе сбор ЦСКА закончится.
- 23 февраля команда проведет 1-й матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Краснодара».
- ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.