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    ЦСКА живет в одном отеле со Стэйтемом и Гаем Ричи

    ЦСКА проводит в сбор в Турции. В одном отеле с командой живут американские кинодеятели Джейсон Стэйтем и Гай Ричи.

    «Снимают фильм. Может, и игроков ЦСКА захватят в кино?» – написал источник.

    • На этой неделе сбор ЦСКА закончится.
    • 23 февраля команда проведет 1-й матч 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) против «Краснодара».
    • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной

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