Мбаппе целиком провел тренировку в общей группе «ПСЖ». Он попадет в заявку на завтрашний матч с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе восстановился после травмы.

По информации L’Equipe, сегодня 24-летний француз целиком провел тренировку в общей группе «ПСЖ». Скорее всего, он попадет в заявку на завтрашний матч ЛЧ с «Баварией».

Мбаппе не играет из-за травмы с 1 февраля.

В тот день «ПСЖ» сообщил, что Килиан будет восстанавливаться три недели.

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