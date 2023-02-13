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    Мбаппе целиком провел тренировку в общей группе «ПСЖ». Он попадет в заявку на завтрашний матч с «Баварией»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе восстановился после травмы.

    По информации L’Equipe, сегодня 24-летний француз целиком провел тренировку в общей группе «ПСЖ». Скорее всего, он попадет в заявку на завтрашний матч ЛЧ с «Баварией».

    • Мбаппе не играет из-за травмы с 1 февраля.
    • В тот день «ПСЖ» сообщил, что Килиан будет восстанавливаться три недели.

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    Источник: L’Equipe

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