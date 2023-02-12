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    Кавазашвили: «Зенит» обязан оступиться в РПЛ весной»

    Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал главные интриги весенней части сезона РПЛ.

    «Главной интригой второй части сезона для меня станет соперничество «Спартака» и «Зенита». Второе — это проявление себя Дзюбы и Смольникова в «Локомотива». Также я очень хотел бы, чтобы Саша Кержаков нашeл себя в новой стране — и занял с новой для него командой призовые места.

    Конечно, «Зенит» может оступиться. Даже не так — обязан это сделать. «Спартак» — это сбалансированная команда, сохранившая все кадры стартового состава.

    «Зенит» сегодня получил пополнение: футболисты должны войти, понять дух «Зенита» и войти в струю, чтобы составить конкуренцию игрокам основного состава. Им надо ещe искать себя», — сказал Кавазашвили.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2023 22:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4809

      neveldomha 32 минуты назад

      Халявы не будет.

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      Рейтинг: +24198

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      Бегло прочитал заголовок: показалось "опуститься"... К чему бы это? )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 48 минут назад

      Это спартак сохранил все кадры ? И в лице кого Зенит получил пополнение ?
      Дедушка за чемпом вообще следит ?

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