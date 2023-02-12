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Кавазашвили: «Зенит» обязан оступиться в РПЛ весной»

12 февраля 2023, 22:57
4

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал главные интриги весенней части сезона РПЛ.

«Главной интригой второй части сезона для меня станет соперничество «Спартака» и «Зенита». Второе — это проявление себя Дзюбы и Смольникова в «Локомотива». Также я очень хотел бы, чтобы Саша Кержаков нашeл себя в новой стране — и занял с новой для него командой призовые места.

Конечно, «Зенит» может оступиться. Даже не так — обязан это сделать. «Спартак» — это сбалансированная команда, сохранившая все кадры стартового состава.

«Зенит» сегодня получил пополнение: футболисты должны войти, понять дух «Зенита» и войти в струю, чтобы составить конкуренцию игрокам основного состава. Им надо ещe искать себя», — сказал Кавазашвили.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
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zenitforever2015
1676233230
Это спартак сохранил все кадры ? И в лице кого Зенит получил пополнение ? Дедушка за чемпом вообще следит ?
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DOCTOR PENALTY
1676233900
Бегло прочитал заголовок: показалось "опуститься"... К чему бы это? )
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neveldomha
1676234151
Халявы не будет.
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portero
1676237223
Кто-то простимулировал это, разные способы имеются помочь в этом.... Посмотрим как оно пойдёт по весне, ещё много чего ждем в этом году, но светлыми остаются только надежды. Реальность не сулит ничего позитивного.....
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