Кавазашвили: «Зенит» обязан оступиться в РПЛ весной»

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал главные интриги весенней части сезона РПЛ.

«Главной интригой второй части сезона для меня станет соперничество «Спартака» и «Зенита». Второе — это проявление себя Дзюбы и Смольникова в «Локомотива». Также я очень хотел бы, чтобы Саша Кержаков нашeл себя в новой стране — и занял с новой для него командой призовые места.

Конечно, «Зенит» может оступиться. Даже не так — обязан это сделать. «Спартак» — это сбалансированная команда, сохранившая все кадры стартового состава.

«Зенит» сегодня получил пополнение: футболисты должны войти, понять дух «Зенита» и войти в струю, чтобы составить конкуренцию игрокам основного состава. Им надо ещe искать себя», — сказал Кавазашвили.

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