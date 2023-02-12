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    Путин оставил автограф на шарфе ЦСКА

    Президент России Владимир Путин на днях встретился с людьми с ограниченными возможностями.

    На встрече президента попросили расписаться на шарфе ЦСКА. Видео опубликовал телеканал «Россия 1».

    • Обществу ЦСКА в этом году исполняется 100 лет.
    • ЦСКА идет в РПЛ на 5-м месте.
    • Команда сейчас на сборе в Турции.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:07
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6185

      Давид59 5 минут назад

      Вообще-то мы все "с ограниченными возможностями".

      0
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      Рейтинг: +2544

      АЛЕКС 58 45 минут назад

      Это не к добру

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13088

      Алексей З 1 час назад

      Как хорошо , что нас миновала эта честь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24187

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Пол-Газпрома слегло с инфарктом. )))

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