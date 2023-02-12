Путин оставил автограф на шарфе ЦСКА

Вообще-то мы все "с ограниченными возможностями".
Президент России Владимир Путин на днях встретился с людьми с ограниченными возможностями.
На встрече президента попросили расписаться на шарфе ЦСКА. Видео опубликовал телеканал «Россия 1».
- Обществу ЦСКА в этом году исполняется 100 лет.
- ЦСКА идет в РПЛ на 5-м месте.
- Команда сейчас на сборе в Турции.
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