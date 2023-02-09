Винисиус призвал бороться с расизмом: «Иначе мы вернемся к тому, что было раньше»

Нападающий «Реала» Винисиус призвал бороться с расизмом, отреагировав на ролик с оскорблениями разыгрывающего «Ульма» Яго дос Сантоса во время матча.

«Начните наказывать этих людей, иначе мы вернемся к тому, что было раньше.

Пока они ничего не делают, мы будем продолжать биться за своих. Вперед, брат!» – написал Винисиус в твиттере.

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