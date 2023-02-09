Винисиус призвал бороться с расизмом: «Иначе мы вернемся к тому, что было раньше»

Да, BLM охренели от вседозволенности, других вообще за людей не считают, пора принимать меры.
Нападающий «Реала» Винисиус призвал бороться с расизмом, отреагировав на ролик с оскорблениями разыгрывающего «Ульма» Яго дос Сантоса во время матча.
«Начните наказывать этих людей, иначе мы вернемся к тому, что было раньше.
Пока они ничего не делают, мы будем продолжать биться за своих. Вперед, брат!» – написал Винисиус в твиттере.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!