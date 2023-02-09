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    Винисиус призвал бороться с расизмом: «Иначе мы вернемся к тому, что было раньше»

    Нападающий «Реала» Винисиус призвал бороться с расизмом, отреагировав на ролик с оскорблениями разыгрывающего «Ульма» Яго дос Сантоса во время матча.

    «Начните наказывать этих людей, иначе мы вернемся к тому, что было раньше.

    Пока они ничего не делают, мы будем продолжать биться за своих. Вперед, брат!» – написал Винисиус в твиттере.

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    Источник: твиттер Винисиуса

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    Сегодня, 19:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +668

      Таврида 25 минут назад

      Да, BLM охренели от вседозволенности, других вообще за людей не считают, пора принимать меры.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14187

      Skull_Boy 37 минут назад

      Работай шоколад солнце еще высоко

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