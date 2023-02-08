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    Тест. Угадайте, чья это фраза: футболиста или героя фильма

    У футбола и кино много общего. По главным игрокам и командам в последнее время очень много документальных фильмов, у кино из серии «Хулиганов Зеленой улицы» много фанатов. Среди актеров тоже масса футбольных болельщиков, и некоторые поддерживают клубы с самого детства.

    А теперь давайте проверим, не запутаетесь ли вы, когда мы объединим футбол и кино в одном тесте. Угадайте, кто сказал конкретную фразу: футболист/тренер или герой какого-то фильма.

    Фото: официальный сайт РПЛ; www.imago-images.de, Keystone Press Agency, XinHua, dpa, www.imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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