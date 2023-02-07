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    Литвинов рассказал, кто из легионеров «Спартака» знает русский язык лучше всех

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о новичках столичного клуба.

    — Что можешь сказать о новичках команды?

    — Ребята втягиваются постепенно в коллектив, и мы всеми способами помогаем им, чтобы период адаптации проще прошел. Очень надеюсь, что уже в скором времени они смогут сказать, что это их вторая семья.

    — Дуарте не знает английского и создает впечатление обособленности. Какие слова по-русски он уже знает?

    — По-русски пока не начал ничего изучать, мы с ребятами пытаемся найти к нему подход, выучить какие-то слова на его языке, объяснить, как это будет на английском, чтобы можно было подсказывать в игре. Я думаю через месяц уже заговорит на русском.

    — При этом шикарно уже говорит Бальде, половину интервью дает на русском. Видно, что сам горит этим и сильно хочет. Насколько он втянулся уже?

    — Кейта отлично втянулся, старается очень много слов изучать, но думаю, главный фаворит по русскому — это Мартинс, самый настоящий полиглот. Знает где-то шесть языков и ему это очень легко дается.

    Был веселый случай с ним в Тарасовке: ужинаем, Мартинс поворачивается к повару, спрашивает: «Это курица?». Все так удивились, особенно повар

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    Источник: Sport24

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    07.02.2023 22:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +647

      Таврида 1 час назад

      "Был веселый случай с ним в Тарасовке: ужинаем, Мартинс поворачивается к повару, спрашивает: «Это курица?», а повар отвечает: «Нет, это пьоца», и Мартинс выпил курицу. Все долго смеялись..."

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      Рейтинг: +1992

      alefreddy 1 час назад

      оказался петух но все равно молодец

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