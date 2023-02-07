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  • Литвинов рассказал, кто из легионеров «Спартака» знает русский язык лучше всех

Литвинов рассказал, кто из легионеров «Спартака» знает русский язык лучше всех

7 февраля 2023, 22:48
3

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о новичках столичного клуба.

— Что можешь сказать о новичках команды?

— Ребята втягиваются постепенно в коллектив, и мы всеми способами помогаем им, чтобы период адаптации проще прошел. Очень надеюсь, что уже в скором времени они смогут сказать, что это их вторая семья.

— Дуарте не знает английского и создает впечатление обособленности. Какие слова по-русски он уже знает?

— По-русски пока не начал ничего изучать, мы с ребятами пытаемся найти к нему подход, выучить какие-то слова на его языке, объяснить, как это будет на английском, чтобы можно было подсказывать в игре. Я думаю через месяц уже заговорит на русском.

— При этом шикарно уже говорит Бальде, половину интервью дает на русском. Видно, что сам горит этим и сильно хочет. Насколько он втянулся уже?

— Кейта отлично втянулся, старается очень много слов изучать, но думаю, главный фаворит по русскому — это Мартинс, самый настоящий полиглот. Знает где-то шесть языков и ему это очень легко дается.

Был веселый случай с ним в Тарасовке: ужинаем, Мартинс поворачивается к повару, спрашивает: «Это курица?». Все так удивились, особенно повар

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Мартинс Кристофер Литвинов Руслан
Комментарии (3)
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alefreddy
1675800574
оказался петух но все равно молодец
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Таврида
1675801238
"Был веселый случай с ним в Тарасовке: ужинаем, Мартинс поворачивается к повару, спрашивает: «Это курица?», а повар отвечает: «Нет, это пьоца», и Мартинс выпил курицу. Все долго смеялись..."
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Дядя Серёжа
1675824447
Пацаны за базар отвечают
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