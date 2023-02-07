Зобнин – о целях «Спартака»: «Мечтаем о «золотом дубле»

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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о целях команды в этом сезоне.
«Мы готовимся к сезону, готовимся к «Локомотиву» в Кубке России, весь фокус на них. И вообще мечтаем о «золотом дубле».
А какое место мы займем здесь [на Зимнем кубке РПЛ] — не так важно. Это лишь товарищеский турнир, не придем ему большого значения», – сказал Зобнин.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.
- Отставание от «Зенита» – 6 очков.
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