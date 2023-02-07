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    Зобнин – о целях «Спартака»: «Мечтаем о «золотом дубле»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о целях команды в этом сезоне.

    «Мы готовимся к сезону, готовимся к «Локомотиву» в Кубке России, весь фокус на них. И вообще мечтаем о «золотом дубле».

    А какое место мы займем здесь [на Зимнем кубке РПЛ] — не так важно. Это лишь товарищеский турнир, не придем ему большого значения», – сказал Зобнин.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ.
    • Отставание от «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      suttymenty 10 минут назад

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      Рейтинг: +6043

      subbotaspartak 41 минуту назад

      Кубок-Суборкубок?
      Или триптих

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      Рейтинг: +1565

      Artemka444 43 минуты назад

      Мечтайте мечтайте!!!

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