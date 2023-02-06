Мбаппе – лучший игрок 2022 года в Европе по версии IFFHS

Ну ,что нам до этого до МамаБЭ....
В России пора вводить свою Номинацию.
Как то ...
3.14 бол года
КокоДзюМама
Кто верит в Зенит
Три номинаций.
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего игрока по итогам 2022 года среди европейцев.
Это нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.
В прошлом году он выиграл с парижанами Лигу 1 и Суперкубок Франции, а со сборной дошел до финала ЧМ-2022, где сделал хет-трик.
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