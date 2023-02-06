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    Мбаппе – лучший игрок 2022 года в Европе по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего игрока по итогам 2022 года среди европейцев.

    Это нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

    В прошлом году он выиграл с парижанами Лигу 1 и Суперкубок Франции, а со сборной дошел до финала ЧМ-2022, где сделал хет-трик.

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    Источник: IFFHS

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    06.02.2023 23:23
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11432

      alex1951 2 часа назад

      Ну ,что нам до этого до МамаБЭ....
      В России пора вводить свою Номинацию.
      Как то ...
      3.14 бол года
      КокоДзюМама
      Кто верит в Зенит
      Три номинаций.
      Пишите.
      Мы вас услышим.
      Вперед.

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