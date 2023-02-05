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    Захарян назвал сильнейшего игрока «Динамо», которого видел

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян считает Андрея Воронина сильнейшим игроком команды последних лет.

    «Сильнейших игрок «Динамо», которого я видел? Андрей Викторович Воронин», – сказал футболист.

    • Воронин в 2010-2014 годах провел за «Динамо» 80 матчей в РПЛ, забил 22 гола.
    • В 2020-2022 годах Воронин входил в тренерский штаб «Динамо».
    • Главное достижение в карьере Воронина – выходил в финал Кубка России с «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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