Захарян назвал сильнейшего игрока «Динамо», которого видел

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян считает Андрея Воронина сильнейшим игроком команды последних лет.
«Сильнейших игрок «Динамо», которого я видел? Андрей Викторович Воронин», – сказал футболист.
- Воронин в 2010-2014 годах провел за «Динамо» 80 матчей в РПЛ, забил 22 гола.
- В 2020-2022 годах Воронин входил в тренерский штаб «Динамо».
- Главное достижение в карьере Воронина – выходил в финал Кубка России с «Динамо».
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