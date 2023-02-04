Кокорин поинтересовался, есть ли у него хейтеры

Какая .......тупая рожа ((( - нет это грубо. тупая = не обремененная печатью интеллекта - вот так будет самое оно !
Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин оставил новое фото в социальной сети.
«Интересно, у меня есть хоть один хейтер?» – спросил игрок у подписчиков.
- Кокорин на этой неделе дал интервью, в котором сказал, что каждый нормальный парень должен отсидеть в тюрьме.
- Игрок принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
- Футболист – участник чемпионата мира-2014.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию