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    Кокорин поинтересовался, есть ли у него хейтеры

    Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин оставил новое фото в социальной сети.

    «Интересно, у меня есть хоть один хейтер?» – спросил игрок у подписчиков.

    • Кокорин на этой неделе дал интервью, в котором сказал, что каждый нормальный парень должен отсидеть в тюрьме.
    • Игрок принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
    • Футболист – участник чемпионата мира-2014.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.02.2023 23:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33541

      VVM1964 56 минут назад

      Какая .......тупая рожа ((( - нет это грубо. тупая = не обремененная печатью интеллекта - вот так будет самое оно !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11426

      alex1951 1 час назад

      За меня мужики и все сказали ...мне остается только в ладушки похлопать...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1664

      Красногвардейчик 1 час назад

      Достаточно посмотреть на эту самодовольную откормленную рожу, и всё станет ясно))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14292

      playsh 1 час назад

      Кока,тяжеловато жить без мозгов,наверное...Или уже привык,да?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      Красногвардейчик 1 час назад

      Он точно дурачок....столько гадостей сделал за свою никчёмную жизнь, и не знает про хейтеров?

      3
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      Рейтинг: +2248

      kvm 1 час назад

      вышел к помойке фоткаться...

      1
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