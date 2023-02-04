Кокорин поинтересовался, есть ли у него хейтеры

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин оставил новое фото в социальной сети.

«Интересно, у меня есть хоть один хейтер?» – спросил игрок у подписчиков.

Кокорин на этой неделе дал интервью, в котором сказал, что каждый нормальный парень должен отсидеть в тюрьме.

Игрок принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.

Футболист – участник чемпионата мира-2014.

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