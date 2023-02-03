У хоккеиста СКА Зыкова остался только один передний верхний зуб после силового приема Радулова

Жестко конечно. Сколько помню Радулова, он всегда такой ... боец. Но в ролике удар не по челюсти пришелся.
Хоккеист СКА Валентин Зыков пострадал в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (7:4). Ему силовым приемом выбил зубы Александр Радулов.
Игрок казанцев не получил наказания за эпизод. У Зыкова остался только один передний верхний зуб.
- СКА – лидер чемпионата КХЛ.
- Команду тренирует Борис Ротенберг.
- У Зыкова и Радулова есть опыт игры в НХЛ.
Фото: телеграм-канал Алексея Шевченко.
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