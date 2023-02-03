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    У хоккеиста СКА Зыкова остался только один передний верхний зуб после силового приема Радулова

    Хоккеист СКА Валентин Зыков пострадал в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (7:4). Ему силовым приемом выбил зубы Александр Радулов.

    Игрок казанцев не получил наказания за эпизод. У Зыкова остался только один передний верхний зуб.

    • СКА – лидер чемпионата КХЛ.
    • Команду тренирует Борис Ротенберг.
    • У Зыкова и Радулова есть опыт игры в НХЛ.

    Фото: телеграм-канал Алексея Шевченко.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.02.2023 22:15
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +11672

      R_a_i_n 1 час назад

      Жестко конечно. Сколько помню Радулова, он всегда такой ... боец. Но в ролике удар не по челюсти пришелся.

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      Рейтинг: +1315

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      этот парень был из тех, кто просто любит жизнь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1432

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Брехня!)) На видео удар плечом.. Если захочешь,все зубы не выставишь)))

      1
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      Рейтинг: +615

      Азбука 2 часа назад

      Победа просто не даётся.

      0
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