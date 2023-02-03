У хоккеиста СКА Зыкова остался только один передний верхний зуб после силового приема Радулова

Хоккеист СКА Валентин Зыков пострадал в первом периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (7:4). Ему силовым приемом выбил зубы Александр Радулов.

Игрок казанцев не получил наказания за эпизод. У Зыкова остался только один передний верхний зуб.

СКА – лидер чемпионата КХЛ.

Команду тренирует Борис Ротенберг.

У Зыкова и Радулова есть опыт игры в НХЛ.

Фото: телеграм-канал Алексея Шевченко.

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