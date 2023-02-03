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    Только 2 игрока провели 200 матчей за «Реал» в более раннем возрасте, чем Винисиус

    Нападающий «Реала» Винисиус провел 200-й матч за мадридский клуб.

    На момент юбилейного матча с «Валенсией» (2:0), в котором бразилец забил гол, Винисиусу было 22 года и 205 дней.

    В более раннем возрасте отметку в 200 матчей за «Реал» достигали только Рауль (21 год 176 дней) и Икер Касильяс (22 года 151 день).

    • Винисиус забил 7 мячей и отдал 3 ассиста в 19 матчах сезона Примеры.
    • Он играет за «Реал» с 2018 года.

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    Источник: Opta

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