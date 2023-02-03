Бензема получил травму. До матча с «Ливерпулем» меньше трех недель

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму в матче Примеры «Валенсии» (2:0).

Француз после удара по воротам схватился за заднюю часть ноги и попросил замену. Уходя с поля, он качал головой.

21 февраля «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ.

35-летний Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».

«Реал» идет на 2-м месте в Примере.

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