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    Бензема получил травму. До матча с «Ливерпулем» меньше трех недель

    Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму в матче Примеры «Валенсии» (2:0).

    Француз после удара по воротам схватился за заднюю часть ноги и попросил замену. Уходя с поля, он качал головой.

    • 21 февраля «Реал» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ.
    • 35-летний Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
    • «Реал» идет на 2-м месте в Примере.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 07:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2272

      моэм 49 минут назад

      Не вижу ничего страшного , во первых Реал никогда не был командой одного игрока , а во вторых до игры почти 3 недели и Карим успеет восстановится ....есть ещё фактор : Реал - это Реал - всегда победитель .

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