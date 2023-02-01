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    Игроки ЦСКА порыбачили на сборе в Турции

    Футболисты ЦСКА между тренировками на сборе в Турции сходили на рыбалку.

    Игроки пытались выловить рыбу, несмотря на громкую музыку.

    «Сегодня после утренней восстановительной тренировки в рамках тимбилдинга команда полным составом отправилась на рыбалку», – написал ЦСКА.

    • ЦСКА впервые за 10+ лет проводит зимние сборы не в испанском Кампоаморе.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.02.2023 22:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1440

      вальтер79 1 час назад

      лучше бы поохотились на кабанов так было бы вернее))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33465

      VVM1964 > вальтер79 1 час назад

      Охота на кабанов - небезопасное занятие !!! Авторитетно заявляю )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24106

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Надо было сетью ловить, от ворот.)

      0
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