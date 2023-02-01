Игроки ЦСКА порыбачили на сборе в Турции

лучше бы поохотились на кабанов так было бы вернее))))))
Футболисты ЦСКА между тренировками на сборе в Турции сходили на рыбалку.
Игроки пытались выловить рыбу, несмотря на громкую музыку.
«Сегодня после утренней восстановительной тренировки в рамках тимбилдинга команда полным составом отправилась на рыбалку», – написал ЦСКА.
- ЦСКА впервые за 10+ лет проводит зимние сборы не в испанском Кампоаморе.
- Команда идет в РПЛ 5-й.
- Сезон возобновится в марте.
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