Петржела ответил на слова Кокорина о том, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Кокорин — шутник. Он подает очень плохой пример. Это нормально, когда люди ни разу не были осуждены за что-то. Я не понимаю, почему кто-то обращает внимание на его слова. Это просто бред. Но его слова никак не повлияют на его карьеру.

Нормальный человек махнет на это рукой. Вспышки гнева Кокорина просто отчасти неуместны. Никто больше не удивляется», — сказал Петржела.

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