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    «Полный идиот!». Ветеран ЦСКА жестко раскритиковал Кокорина за слова о тюрьме

    Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал нападающего Александра Кокорина за его слова о тюрьме.

    • Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.
    • Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.
    • Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

    «Полный идиот! Что за ерунду он говорит? Сидел он, видите ли. Ну и сиди дальше. Глупость какая-то... Зачем говорить, что каждый мужчина должен отсидеть. Разве можно так говорить? Это неприлично.

    Об этом даже не надо говорить, надо скрывать, что сидел. Не стоит эту тему поднимать даже», – сказал Пономарев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33460

      VVM1964 1 час назад

      А что у кого-то были сомнения ???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2076

      Bozigit 1 час назад

      Не полный, а круглый)

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