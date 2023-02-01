«Полный идиот!». Ветеран ЦСКА жестко раскритиковал Кокорина за слова о тюрьме

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал нападающего Александра Кокорина за его слова о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме.

Кокорин провел за решеткой 11 месяцев.

Он вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избил двух людей в Москве.

«Полный идиот! Что за ерунду он говорит? Сидел он, видите ли. Ну и сиди дальше. Глупость какая-то... Зачем говорить, что каждый мужчина должен отсидеть. Разве можно так говорить? Это неприлично.

Об этом даже не надо говорить, надо скрывать, что сидел. Не стоит эту тему поднимать даже», – сказал Пономарев.

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