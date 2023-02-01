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    «Гражданин начальник, чуть в себя приди». Кокорин рассказал о диалоге с сотрудником тюрьмы

    Бывший игрок сборной России Александр Кокорин рассказал о негативных моментах во время своего заключения. Форвард «Ариса» признался, что ему не нравилось поведение некоторых сотрудников тюрьмы.

    «Мерзкие сотрудники, от них был негатив. Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Они из себя ничего не представляют, но за счет того, что им там что-то повесили, они в мафию начинают играть, типа: «Мы вот такие тигры». Вы никто, а ведете себя будто генералы.

    Был ли негатив именно по отношению к нам? Конечно, они пользовались ситуацией. Бешеная история есть. Сидим на карантине, в лагерь только заехали – тебя побрили, сидишь без еды. И просто один мент заносится и кричит: «Гля, вот они!» А мы лапшу быстрого приготовления кушаем. И вот он заносится, говорит: «Гы-гы, вы же там в Монако были, а сейчас сидите». Он был без головного убора, без ничего, не по форме одет. А мы уже такие, чуть-чуть якобы насиделись девять месяцев. Отвечаем ему: «Слушай, гражданин начальник, чуть в себя приди. Может, поуважительнее разговаривать начнем?» – сказал Кокорин.

    • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
    • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.

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    Источник: ютуб-канал «Суперлига»

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11418

      alex1951 1 час назад

      А продолжение?
      Наверняка,после Кокошиных слов, ментяра устроилл ему ,,закат солнца вручную,,)))))
      А бо.....ссс..усь...
      Блин ,нашел,чем хвастаться......
      Вот ежель их с мамайкиным опустили ...то это да....можно было бы и триллер снять..))))

      1
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      Рейтинг: +1434

      вальтер79 1 час назад

      ржу не могу сиделец блин )))

      0
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      Рейтинг: +1427

      moskowcity-petrv 2 часа назад

      Кокоша,тебя прикололи, а ты обиделся на правду.можно было на позитиве эту тему разрулить.но ты туповат чтоб понимать

      0
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      Рейтинг: +1789

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Из коко настальгия прет, скучает по лапше быстрого приготовления.

      2
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      Рейтинг: +1856

      jek718875 2 часа назад

      Зачем нам эти тюремные байки,мы любители российского футбола

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