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  • «Гражданин начальник, чуть в себя приди». Кокорин рассказал о диалоге с сотрудником тюрьмы

«Гражданин начальник, чуть в себя приди». Кокорин рассказал о диалоге с сотрудником тюрьмы

1 февраля 2023, 12:54
6

Бывший игрок сборной России Александр Кокорин рассказал о негативных моментах во время своего заключения. Форвард «Ариса» признался, что ему не нравилось поведение некоторых сотрудников тюрьмы.

«Мерзкие сотрудники, от них был негатив. Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Они из себя ничего не представляют, но за счет того, что им там что-то повесили, они в мафию начинают играть, типа: «Мы вот такие тигры». Вы никто, а ведете себя будто генералы.

Был ли негатив именно по отношению к нам? Конечно, они пользовались ситуацией. Бешеная история есть. Сидим на карантине, в лагерь только заехали – тебя побрили, сидишь без еды. И просто один мент заносится и кричит: «Гля, вот они!» А мы лапшу быстрого приготовления кушаем. И вот он заносится, говорит: «Гы-гы, вы же там в Монако были, а сейчас сидите». Он был без головного убора, без ничего, не по форме одет. А мы уже такие, чуть-чуть якобы насиделись девять месяцев. Отвечаем ему: «Слушай, гражданин начальник, чуть в себя приди. Может, поуважительнее разговаривать начнем?» – сказал Кокорин.

  • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
  • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.

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Источник: ютуб-канал «Суперлига»
Россия. Премьер-лига Кокорин Александр
Комментарии (6)
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jek718875
1675246295
Зачем нам эти тюремные байки,мы любители российского футбола
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шахта Заполярная
1675247666
Из коко настальгия прет, скучает по лапше быстрого приготовления.
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moskowcity-petrv
1675248092
Кокоша,тебя прикололи, а ты обиделся на правду.можно было на позитиве эту тему разрулить.но ты туповат чтоб понимать
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вальтер79
1675250787
ржу не могу сиделец блин )))
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alex1951
1675251759
А продолжение? Наверняка,после Кокошиных слов, ментяра устроилл ему ,,закат солнца вручную,,))))) А бо.....ссс..усь... Блин ,нашел,чем хвастаться...... Вот ежель их с мамайкиным опустили ...то это да....можно было бы и триллер снять..))))
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ArReal
1675264075
Бешеная история....Мда... зачем я эту чушь прочитал...
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