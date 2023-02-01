«Гражданин начальник, чуть в себя приди». Кокорин рассказал о диалоге с сотрудником тюрьмы

Бывший игрок сборной России Александр Кокорин рассказал о негативных моментах во время своего заключения. Форвард «Ариса» признался, что ему не нравилось поведение некоторых сотрудников тюрьмы.

«Мерзкие сотрудники, от них был негатив. Не все сотрудники мерзкие, но от мерзких сотрудников я был в шоке. Они из себя ничего не представляют, но за счет того, что им там что-то повесили, они в мафию начинают играть, типа: «Мы вот такие тигры». Вы никто, а ведете себя будто генералы.

Был ли негатив именно по отношению к нам? Конечно, они пользовались ситуацией. Бешеная история есть. Сидим на карантине, в лагерь только заехали – тебя побрили, сидишь без еды. И просто один мент заносится и кричит: «Гля, вот они!» А мы лапшу быстрого приготовления кушаем. И вот он заносится, говорит: «Гы-гы, вы же там в Монако были, а сейчас сидите». Он был без головного убора, без ничего, не по форме одет. А мы уже такие, чуть-чуть якобы насиделись девять месяцев. Отвечаем ему: «Слушай, гражданин начальник, чуть в себя приди. Может, поуважительнее разговаривать начнем?» – сказал Кокорин.