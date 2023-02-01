«Это как дорогой понт»: Кокорин назвал самую тупую покупку в жизни

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал о самых глупых покупках в жизни.

«Самые тупые мои покупки в жизни – шампанское. Во Франции в том числе.

История про шампанское под гимн России – тут вопрос в том, как это преподносят: «Они пили под гимн России». Но все, кто отдыхает на дорогих курортах в подобных заведениях, ставят гимны своих стран. Это какое-то шоу, праздник, мини-перформанс. Это не только мы гуляли с флагами России, это было и у других стран.

Причем эта трата на шампанское под гимн – это как дорогой понт. Но ты его даже не пьешь, разве что кто-то из ребят захочет. Дорогое шампанское – оно невкусное, толку от него ноль», – сказал Кокорин.

Кокорин и Мамаев после провала сборной России на Евро-2016 отдыхали в Монако.

На одной из вечеринок им под гимн России вынесли бутылки шампанского, стоимость каждой – 500 евро.

За ночь футболисты потратили около 250 тысяч евро.

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