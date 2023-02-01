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    «Это как дорогой понт»: Кокорин назвал самую тупую покупку в жизни

    Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин рассказал о самых глупых покупках в жизни.

    «Самые тупые мои покупки в жизни – шампанское. Во Франции в том числе.

    История про шампанское под гимн России – тут вопрос в том, как это преподносят: «Они пили под гимн России». Но все, кто отдыхает на дорогих курортах в подобных заведениях, ставят гимны своих стран. Это какое-то шоу, праздник, мини-перформанс. Это не только мы гуляли с флагами России, это было и у других стран.

    Причем эта трата на шампанское под гимн – это как дорогой понт. Но ты его даже не пьешь, разве что кто-то из ребят захочет. Дорогое шампанское – оно невкусное, толку от него ноль», – сказал Кокорин.

    • Кокорин и Мамаев после провала сборной России на Евро-2016 отдыхали в Монако.
    • На одной из вечеринок им под гимн России вынесли бутылки шампанского, стоимость каждой – 500 евро.
    • За ночь футболисты потратили около 250 тысяч евро.

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    Источник: ютуб-канал «Суперлига»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7684

      mihail200606 28 минут назад

      Иногда лучше жевать ,чем говорить...

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      Рейтинг: +1167

      Argon 1 час назад

      Лучше б ты Саша и дальше молчал.

      0
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      Рейтинг: +2332

      Эном айс 1 час назад

      Помнится, вливал в уши , что это меценат какой-то поставил гимн и проставил шампанское...

      1
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      Рейтинг: +28154

      JTherry > Эном айс 1 час назад

      помним-помним...) теперь так же вливает, что "Дорогое шампанское – оно невкусное, толку от него ноль"... у каждого свои вкусы и предпочтения...

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