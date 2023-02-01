«Стул у меня в руке, я только ждал ответа». Кокорин рассказал, за что ударил Пака

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин раскрыл подробности ситуации, которая произошла осенью 2018 года.

8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.

«Я услышал агрессивную речь и подошел очень раздраженным, потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя-чайника, а тут, когда я слышу дополнительно…

Я подошел к нему в тот момент, когда был уже конец, и спросил: «А кому вы это сказали?» Он говорит: вам, вы типа кучка… Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» – получит», – сказал Кокорин.

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