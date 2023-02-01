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    «Стул у меня в руке, я только ждал ответа». Кокорин рассказал, за что ударил Пака

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин раскрыл подробности ситуации, которая произошла осенью 2018 года.

    • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
    • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.

    «Я услышал агрессивную речь и подошел очень раздраженным, потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя-чайника, а тут, когда я слышу дополнительно…

    Я подошел к нему в тот момент, когда был уже конец, и спросил: «А кому вы это сказали?» Он говорит: вам, вы типа кучка… Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» – получит», – сказал Кокорин.

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    Источник: ютуб-канал «Суперлига»

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2322

      Эном айс 9 минут назад

      "Не помню. В Сапсане я с полки упал, башкой ударился. Тут помню, тут...ничего..."
      Так он целый день в говно и ныряет..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      jek718875 11 минут назад

      Вспомнила бабка как девкой была

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24978

      bset 29 минут назад

      Почему люди пытаются выбрать чью-то сторону в этом конфликте? Оба чудаки на букву "м".

      2
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      Рейтинг: +563

      rac531 39 минут назад

      То есть, если водитель то по определению ЧАЙНИК?
      Что за спесь?
      Если водитель, то ЧАЙНИК?
      А кто твои родители? ПОМОЕЧНИКИ, тварь пи..ерска
      Таких ублюдков из помоечных семей давить, как крысенышей, надо.
      Кстати, твой брат-наркоман еще не сдох?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17590

      ilichkadr > rac531 9 минут назад

      Не, НЕ "тварь пи..ерска", а тварь мо..вска.

      1
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      Рейтинг: +423

      aldo conte 46 минут назад

      Да не оправдывайся, голуба, есть видео. Когда тебя точно также огреют, у тебя, возможно, на одну извилину в твоей башке прибавится. Ты еще до этого в Монако с шампанским зажигал. В общем, репутация "боевого парня" у тебя есть, будешь жить с этим всю оставшуюся жизнь.

      1
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      Рейтинг: +11641

      R_a_i_n > aldo conte 39 минут назад

      Ну про шампанское это его личное дело. Криминала там нет.

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      Рейтинг: +3437

      acor94 1 час назад

      Всё верно сделал. Ибо некуй.

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