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  • «Стул у меня в руке, я только ждал ответа». Кокорин рассказал, за что ударил Пака

«Стул у меня в руке, я только ждал ответа». Кокорин рассказал, за что ударил Пака

1 февраля 2023, 10:54
14

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин раскрыл подробности ситуации, которая произошла осенью 2018 года.

  • 8 октября 2018-го Кокорин вместе со своим младшим братом и Павлом Мамаевым избили сначала водителя «Первого канала», а затем главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.
  • Все трое в итоге получили по полтора года колонии общего режима.

«Я услышал агрессивную речь и подошел очень раздраженным, потому что в первом скандале я смог удержаться и не трогать этого водителя-чайника, а тут, когда я слышу дополнительно…

Я подошел к нему в тот момент, когда был уже конец, и спросил: «А кому вы это сказали?» Он говорит: вам, вы типа кучка… Естественно, стул уже у меня в руке, я только ждал: ответит «да» – получит», – сказал Кокорин.

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Источник: ютуб-канал «Суперлига»
Россия. Премьер-лига Кокорин Александр
Комментарии (14)
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acor94
1675238148
Всё верно сделал. Ибо некуй.
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aldo conte
1675239143
Да не оправдывайся, голуба, есть видео. Когда тебя точно также огреют, у тебя, возможно, на одну извилину в твоей башке прибавится. Ты еще до этого в Монако с шампанским зажигал. В общем, репутация "боевого парня" у тебя есть, будешь жить с этим всю оставшуюся жизнь.
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jek718875
1675241210
Вспомнила бабка как девкой была
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Эном айс
1675241362
"Не помню. В Сапсане я с полки упал, башкой ударился. Тут помню, тут...ничего..." Так он целый день в говно и ныряет..
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TOMSON
1675244287
Так он ничего и не понял
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alex1951
1675251138
Кокоша,а стул то жидкий..)))) оказался.... Полторашка,за стульчик....не слабо..
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alp
1675319821
отсидел, конечно, только потому, что не та башка попалась под стул... но, ничему этого дегенерата не научила.. мозгов как небыло так и нет..
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crf575757
1675766002
Лицо у КОКОРИНА дебильное,да и сам такой же . А вот насчет кучки пострадавший человек прав . действительно, эта компания "футбольная" не люди. а говно!!
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