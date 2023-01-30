«Не путайтесь под ногами!». Гендиректор «Зенита» резко ответил на вопрос о Малкоме в «ПСЖ»

Всё правильно сказал. Надо было ещё пинка под зад дать, чтобы "Спам-Экспресс" летел до окончания трансфера.
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный переход полузащитника Малкома в «ПСЖ».
«Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами», — сказал Медведев.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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