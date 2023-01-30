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    «Не путайтесь под ногами!». Гендиректор «Зенита» резко ответил на вопрос о Малкоме в «ПСЖ»

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный переход полузащитника Малкома в «ПСЖ».

    «Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами», — сказал Медведев.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17555

      ilichkadr 16 минут назад

      Всё правильно сказал. Надо было ещё пинка под зад дать, чтобы "Спам-Экспресс" летел до окончания трансфера.

      1
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      Рейтинг: +561

      klimovich 28 минут назад

      О! Вот теперь косвенно, так сказать, становится понятно, зачем фан айди ввели))

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