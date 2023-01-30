«Не путайтесь под ногами!». Гендиректор «Зенита» резко ответил на вопрос о Малкоме в «ПСЖ»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный переход полузащитника Малкома в «ПСЖ».

«Дождитесь закрытия французского трансферного окна. Не надо путаться под ногами», — сказал Медведев.

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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