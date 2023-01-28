Агент новичка «Крыльев» Гарре: «Русские – прекрасная нация. Игрок очень счастлив»

Эмилио Чемпион, агент вингера Бенхамина Гарре, подтвердил, что его клиент станет игроком «Крыльев Советов».

«Есть некоторые аргентинские игроки, которые предпочитают не ехать в Россию, несмотря на то, что это отличная возможность для них. У них присутствуют страх, сомнения и неопределенность по поводу текущей ситуации.

Что касается Гарре, у него не было никаких проблем с трансфером в Россию, он очень счастлив, что принял решение присоединиться к «Крыльям Советов». Русские — прекрасная нация, и какие-то политические решения не могут на это повлиять», – сказал агент Чемпион.

Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».

Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

22-летний аргентинец должен заключить с «Крыльями» контракт на 3 года.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно