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    Агент новичка «Крыльев» Гарре: «Русские – прекрасная нация. Игрок очень счастлив»

    Эмилио Чемпион, агент вингера Бенхамина Гарре, подтвердил, что его клиент станет игроком «Крыльев Советов».

    «Есть некоторые аргентинские игроки, которые предпочитают не ехать в Россию, несмотря на то, что это отличная возможность для них. У них присутствуют страх, сомнения и неопределенность по поводу текущей ситуации.

    Что касается Гарре, у него не было никаких проблем с трансфером в Россию, он очень счастлив, что принял решение присоединиться к «Крыльям Советов». Русские — прекрасная нация, и какие-то политические решения не могут на это повлиять», – сказал агент Чемпион.

    • Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».
    • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
    • 22-летний аргентинец должен заключить с «Крыльями» контракт на 3 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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