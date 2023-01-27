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    «Зенит» на сборе в Катаре почтил память жертв блокады Ленинграда

    «Зенит» начал сегодняшнюю тренировку с минуты молчания.

    «27 января сине-бело-голубые на утренней тренировке почтили память жертв блокады Ленинграда минутой молчания.

    В январе 2023 года Петербург отмечает 80-летие со дня прорыва блокады и 79-летие — со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, которая продолжалась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го.

    Футбольный клуб «Зенит» вспоминает и благодарит всех тех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира», – написал «Зенит».

    • Клуб проводит сбор в Катаре.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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