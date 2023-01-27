Стало известно, когда воспитанник «Манчестер Сити» Гарре присоединится к «Крыльям Советов»

Эмилио Чемпион, агент вингера Бенхамина Гарре, подтвердил, что его клиент станет игроком «Крыльев Советов».

«Гарре прошел медосмотр. Все отлично. Завтра [в пятницу] он уже будет в Анталии и присоединится к команде», – сказал агент.

Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».

Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

22-летний аргентинец должен заключить с «Крыльями» контракт на 3 года.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию