Стала известна точная дата рождения основателя «Спартака» Старостина

Стало известно, когда родился основатель «Спартака» Николай Старостин.

Исходя из данных метрической книги Москвы от 1902 года, Николай Старостин родился 26 февраля 1902 года (13 февраля по старому стилю) в Пресненском районе Москвы.

Ранее в некоторых источниках утверждалось, что Старостин родился 13 февраля 1902 года по новому стилю или в 1900 году.

Старостин – один из основателей общества «Спартак».

Он создал нынешнее название и эмблему клуба.

Старостин умер в 1996 году в возрасте 93 лет.

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