Кокорин заявил, что перешел в «Спартак» назло «Зениту»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин объяснил, почему перешел в «Спартак» в 2020 году.

«Однажды в интервью я сказал, что никогда не перейду в Спартак. Но после того, как Зенит объявил мне, что я им не нужен, сказал себе: «Я должен сделать это [перейти в «Спартак»].

Я сказал, что никогда не перейду в Спартак, и поэтому должен был уйти к ним», – сказал Кокорин в интервью Foot Mercato.

Кокорин забил 2 гола в 10 матчах за «Спартак».

Права на футболиста принадлежат «Фиорентине».

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