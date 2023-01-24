Круговой назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Вот это правильно. Самый главный соперник Зенита это он сам. Гыгыгы
Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.
– Как проходят сборы?
– Сборы проходят плодотворно. Готовимся ко второй части сезона. Надеюсь, проведeм оставшиеся матчи как можно лучше, чтобы у конкурентов не появилось даже мыслей нас догнать.
– «Спартак» – главный конкурент в оставшейся части сезона?
– Мы – главные конкуренты сами себе.
- «Зенит» опережает «Спартак» на 6 очков.
- РПЛ возобновится в марте.
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