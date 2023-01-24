Круговой назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

– Как проходят сборы?

– Сборы проходят плодотворно. Готовимся ко второй части сезона. Надеюсь, проведeм оставшиеся матчи как можно лучше, чтобы у конкурентов не появилось даже мыслей нас догнать.

– «Спартак» – главный конкурент в оставшейся части сезона?

– Мы – главные конкуренты сами себе.

«Зенит» опережает «Спартак» на 6 очков.

РПЛ возобновится в марте.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию