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    Круговой назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ

    Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

    – Как проходят сборы?

    – Сборы проходят плодотворно. Готовимся ко второй части сезона. Надеюсь, проведeм оставшиеся матчи как можно лучше, чтобы у конкурентов не появилось даже мыслей нас догнать.

    – «Спартак» – главный конкурент в оставшейся части сезона?

    – Мы – главные конкуренты сами себе.

    • «Зенит» опережает «Спартак» на 6 очков.
    • РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: Metaratings

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