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    Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал» в Примере – 228. Больше только у одного игрока

    Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился в матче 18-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:0, второй тайм).

    Француз забил 228-й гол в Примере за мадридский клуб и сравнялся по этому показателю с Раулем.

    Только Криштиану Роналду забил за «Реал» в Примере больше мячей – 311.

    • 35-летний Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
    • «Реал» идет на 2-м месте в Примере.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2167

      Maxi_7 1 час назад

      Какая же роналду всё-таки машина... уже херову тучу лет не играет в Реале, а до сих пор опережает ближайшего преследователя по голам Бензема почти на сотню, при учёте, что последний играет дольше Рона раза в полтора за Мадрид. Просто фантастика.

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