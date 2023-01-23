Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал» в Примере – 228. Больше только у одного игрока

Какая же роналду всё-таки машина... уже херову тучу лет не играет в Реале, а до сих пор опережает ближайшего преследователя по голам Бензема почти на сотню, при учёте, что последний играет дольше Рона раза в полтора за Мадрид. Просто фантастика.
Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился в матче 18-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:0, второй тайм).
Француз забил 228-й гол в Примере за мадридский клуб и сравнялся по этому показателю с Раулем.
Только Криштиану Роналду забил за «Реал» в Примере больше мячей – 311.
- 35-летний Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».
- «Реал» идет на 2-м месте в Примере.
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