Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал» в Примере – 228. Больше только у одного игрока

Нападающий «Реала» Карим Бензема отличился в матче 18-го тура Примеры с «Атлетиком» (1:0, второй тайм).

Француз забил 228-й гол в Примере за мадридский клуб и сравнялся по этому показателю с Раулем.

Только Криштиану Роналду забил за «Реал» в Примере больше мячей – 311.

35-летний Бензема – действующий обладатель «Золотого мяча».

«Реал» идет на 2-м месте в Примере.

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